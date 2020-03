Freek de Jonge zou ic-bed opgeven voor jonger iemand

2019-08-16 11:08:38 MUIDERBERG - Portret van cabaretier Freek de Jonge. ANP KIPPA KOEN VAN Ⓒ ANP

Freek de Jonge zou een bed op de intensive care zo opgeven aan een jonger iemand mocht hij met het coronavirus besmet raken en in het ziekenhuis belanden. De 75-jarige cabaretier, die zich overigens nog kerngezond voelt, is niet bang voor de dood, zegt hij in de #BOOS Anti Coronadepressie Podcast van Tim Hofman.