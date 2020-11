Jan Smit: ’Met mij zal Anouk geen ruzie krijgen’

De coaches in het nieuwe seizoen van de RTL-kraker ’The voice of Holland’: (v.l.n.r.) Anouk, Ali B, Jan Smit en Waylon. Ⓒ William Rutten

Amsterdam - Bam, bam, bam, bam! Tien jaar geleden sloegen alle The voice of Holland-coaches de drukknop bijna aan stukken, om hun stoel te draaien voor de latere winnaar Ben Saunders. De succesformule, die wereldwijd ging en spinoffs The voice kids en -senior voortbracht, gaat vrijdagavond het elfde seizoen in. Met een welkome ’stoelendans’.