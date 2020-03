Miles’ online scheldkannonades trekken de aandacht van de louche types achter Skism, een online moordspel op leven en dood. Voor-ie ‘t weet staan ze voor zijn deur, worden twee pistolen ruw aan zijn handen genageld en is hij in Guns akimbo zélf deelnemer.

Daniel Radcliffe, die we als Harry Potter zagen opgroeien voor de camera, maakt van Miles een sympathieke alleman in deze keiharde pief-paf-poef komedie. Hij moet zien te overleven in een onttakelde stadsjungle en gaat gedwongen de strijd aan met de schietgrage Nix (Samara Weaving). Terwijl zijn eigenlijke vijand natuurlijk Richter (Ned Dennehy) is, het zieke brein achter Skism.

Miles’ gestuntel – aanvankelijk in kamerjas en op tijgersloffen – wordt live bekeken door miljoenen, die zich virtueel baden in het geboden bloedbad. Dat regisseur Jason Lei Howden met spetterende kogelinslagen en exploderende schedels inspeelt op precies dezelfde sensatiezucht waarmee zijn vlot gemonteerde ‘geweldsatire’ de draak probeert te steken, voelt echter wel dubbel.

Toch weet Radcliffe intussen vooral de fysieke humor te benadrukken van de situaties waarmee zijn personage wordt geconfronteerd. Want met pistolen aan je knuisten is aankleden, een smartphone bedienen of zelfs een deurknop omdraaien knap lastig. En plassen zonder morsen? Dat blijkt al helemaal niet te doen.