Groei en bloei in glas

Barbara Nanning wil van stoppen niet weten: „Ik heb nog zoveel ideeën.” Ⓒ Foto Amaury Miller

Al veertig jaar probeert Barbara Nanning (62) beweging te vangen in haar beelden. Begonnen in klei als keramisch vormgever werkt ze nu al weer decennialang met glas. Bloemen, zeewier, koralen, wervelwind en vuur. Haar glassculpturen roepen tal van associaties op. „De natuur is altijd mijn inspiratiebron geweest en zal dat altijd blijven.”