Muziekvirtuoos Louis van Dijk (78) overleden

Louis van Dijk was pianist en organist en produceerde sinds het begin van de jaren zestig talloze albums met zijn eigen trio. Met PIM JACOBS en PROF MR. PIETER VAN VOLLENHOVEN maakte hij platen, en trad hij ook regelmatig op in het land, als de Gevleugelde Vrienden. Bekend was zijn uitspraak over de laatste: ’het is wel ontspannen optreden met Pieter, als je een fout maakt denkt het publiek toch dat híj het was…’

Ook privé waren de mannen goed bevriend.

Louis van Dijk werkte met de allergrootsten in de muziek, ROGIER VAN OTTERLOO, TOOTS THIELEMANS, RITA REYS, DICK BAKKER en THIJS VAN LEER.

Hij werd Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en in de loop van zijn indrukwekkende carrière bovendien onderscheiden met liefst vier Edisons, negentien gouden- en drie platina platen.

In 2017 bleek dat Louis leed aan alzheimer, waar hij op tv openhartig over sprak, nadat in 2011 ook al slokdarmkanker was geconstateerd. In september 2018 nam hij in Loosdrecht afscheid van het publiek en trok zich met zijn vrouw ALEID terug uit de openbaarheid.