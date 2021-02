MAFS: Vraagtekens bij vaseline in nachtkastje

Premium Binnenland

Sebastiaan sprong vader en kinderen achterna in sinkhole

Sebastiaan uit Wormerveer zal deze angstige maandag nooit vergeten. Voor zijn ogen zag hij een vader met een zoontje van ongeveer anderhalf achterop pal bij zijn huis in een sinkhole verdwijnen. En seconden later verdween een tweede kind, van een jaar of vijf, op zijn eigen fietsje in het enorme gat...