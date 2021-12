Harry en Meghan staan stil bij dood Tutu met anekdote over Archie

„Aartsbisschop Tutu zal herinnerd worden vanwege zijn optimisme, zijn morele oprechtheid en zijn vreugdevolle geest. Hij was een icoon voor raciale ongelijkheid en was geliefd over de hele wereld”, aldus Harry en Meghan.

In september 2019 bezochten de hertog en hertogin van Sussex de aartsbisschop in Zuid-Afrika. Bij dat bezoek was ook hun zoontje Archie mee, die in mei van dat jaar was geboren. „Het was nog maar twee jaar geleden dat hij onze zoon Archie vasthield toen we in Zuid-Afrika waren”, herinneren Harry en Meghan zich. ”’Arch en the Arch’, grapte hij toen”, refererend aan de Engelse term voor aartsbisschop, archbishop. „Zijn aanstekelijke lach dreunde door de kamer en stelde iedereen in zijn omgeving op z’n gemak”, vervolgen de Sussexes. „Hij bleef een vriend en zal door iedereen zeer gemist worden.”

Queen Elizabeth

Ook koningin Elizabeth heeft gereageerd op het overlijden van aartsbisschop Desmond Tutu. De Britse vorstin heeft zondag namens de hele koninklijke familie in een verklaring laten weten „diep bedroefd” te zijn. „Ik denk graag terug aan mijn ontmoetingen met hem en herinner me hem om zijn grote warmte en gevoel voor humor”, aldus de Queen. Volgens Elizabeth was Tutu iemand die zich „onvermoeibaar inzette voor mensenrechten in Zuid-Afrika en over de hele wereld.”

De koningin stelt dat het verlies van Tutu, die zondag op 90-jarige leeftijd overleed, wordt gevoeld door de mensen in Zuid-Afrika, maar ook door veel mensen in Groot-Brittannië, Noord-Ierland en door het hele Gemenebest.