Duncan Laurence vol ongeloof met Buma Awards naar huis

Zelden valt een liedje in zowel de categorie nationaal als de categorie internationaal in de prijzen. Duncan stond wel even te kijken van die prestatie. „Sick hè?”, reageerde hij na ontvangst tegenover BuzzE. „Bizar, ja het is gelukt.”

In voorgaande jaren ging Duncan vaak met zijn manager mee om te netwerken. „En dan keek ik altijd en dacht ik: als ik ooit een keer een prijs zou mogen ontvangen dan is dat te gek. Überhaupt genoemd worden is al te gek. En dan nu heb je in een keer met je eerste single twee beeldjes in je hand. Dat is wel echt super bizar.”

Vorig jaar was de Buma Awards nog de vuurdoop voor Duncan als ’bekend artiest’, toen hij naar het gala kwam vlak na de release van Arcade. „Daar heb ik vandaag ook wel even op teruggekeken. Toen moest alles nog beginnen en wist ik helemaal niet hoe dit ging lopen. Nu sta ik hier zo anders.”

Jeangu Macrooy

De zanger is ook vol lof over Grow, het songfestivallied van zijn ’opvolger’ Jeangu Macrooy. Hij denkt dat het nummer een goede kans maakt om te scoren in Rotterdam „Jeangu is heel erg bij zijn roots gebleven. En dat vind ik heel fijn. Ik heb altijd overal geroepen kies iemand die bij zijn eigen ik blijft en ik denk dat Jeangu dat als geen ander kan. Dat heeft hij ook bewezen door dit nummer te schrijven.”

Grow raakt volgens Duncan precies de juiste snaar. „Ik vind het echt op de juiste momenten mooi ingetogen en hij blijft bij zijn eigen verhaal, hij vertelt ook echt een verhaal”, aldus de zanger. „Ik hoop hem hier volgend jaar met een beeldje in zijn hand te zien.”