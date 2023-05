FBI zag 'altijd aanwezige' dreiging bij bezoeken Elizabeth

In de documenten staat onder meer dat in 1983 een man van plan was de koningin en haar man prins Philip te doden tijdens een bezoek aan San Francisco. Hij wilde een object van de Golden Gate Bridge gooien als het koninklijke jacht Britannia eronderdoor voer. Ook waren er plannen voor een aanslag tijdens een bezoek aan het Yosemite National Park in Californië.

In 1989, vlak voor een bezoek aan de oostkust van Amerika, werd intern door de FBI gewaarschuwd voor mogelijke bedreigingen richting de koningin.

De Britse koninklijke familie had reden om bang te zijn voor mogelijke aanvallen uit de hoek van de IRA. In 1979 kwam marineofficier Lord Louis Mountbatten om het leven bij een aanslag in Ierland. Hij was de mentor en lievelingsoom van Philip.