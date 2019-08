Jan Mulder maak overstap naar commerciëlen

Veel verandert er niet voor Jan, want zijn reistijd vanuit Groningen naar België wordt met de rit naar zijn nieuwe werkgever met slechts vijf kilometer ingekort. Zijn liefde voor voetbal en het kijken van wedstrijden is ook nog steeds hetzelfde, alleen ziet de arena waarin hij zijn analyses geeft er iets anders uit. De vader van Youri Mulder, die wedstrijden voor de Nederlandse tv van duiding voorziet, heeft er in ieder geval zin in.

„Ik verheug me gewoon op wat me te wachten staat. Een nieuw gebouw, andere gangen. Die lange gang bij de VRT was nou niet echt het paradijs op aarde, ik heb het altijd een beetje een somber gebouw gevonden”, bekent Jan. „Bij de VRT zeiden ze: ’Wacht nog even Jan, we gaan er een volledig nieuw gebouw neerzetten.’ Maar zo lang kan ik natuurlijk niet wachten.”

Salade niçoise

De overstap levert bovendien meer geld op. „De aanbieding van VTM was véél beter dan die van de VRT. Met mijn oude dag heeft het geld niets te maken, dat is een betrekkelijk idee. Alles hangt af van wat je eisen zijn”, meent Jan. „Ik wil geen privéjet en zes huizen, ik wil een boekenkast en een salade niçoise. Dat moet met dit contract te betalen zijn”, zegt hij lachend.

Jan maakt vanavond zijn debuut als VTM-analist bij de wedstrijd Club Brugge - Dynamo Kiev, in de derde voorronde van de Champions League.