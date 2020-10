Ex-vriend George Michael wil maandelijkse toelage van familie

Goss zegt zijn carrière te hebben opgegeven voor zijn ex-vriend om voor hem te kunnen zorgen. Hierdoor is hij inkomsten misgelopen en vindt hij dat hij aanspraak kan maken op dezelfde toelage die hij kreeg toen de twee nog samen waren. Volgens Kenny was George niet goed bij zijn verstand toen hij zijn testament optekende.

Volgens ingewijden is het Goss puur om het geld te doen. „Hij was inderdaad de ’huisman’ in zijn relatie met George en zorgde ervoor dat alles op rolletjes liep. En daar kreeg hij maandelijks ook een flink budget voor van George. Maar daar is Kenny iets teveel aan gewend geraakt, want zelfs nadat ze al jaren uit elkaar waren, en George nu al bijna vier jaar overleden is, wil deze man nog steeds geld zien. Kenny denkt dat hij een soort erfgenaam is, maar dat is hij niet. George heeft niet voor niets al zijn geld en huizen nagelaten aan zijn familie. Als hij had gewild dat Kenny iets zou krijgen, dan had hij dat echt wel in zijn testament gezet.”