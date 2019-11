’André van Duin maakte beste programma in 100 jaar’

Op de tweede plek staat radiomaker Frits Spits, die eerder deze maand door vakbroeders al werd uitgeroepen tot radiomaker van de eeuw. Spits maakte de afgelopen halve eeuw iconische programma’s als De Avondspits en De Taalstaat. De rest van de top 5 bestaat uit de Top 2000, de Top 40 en Met het oog op morgen.

De NPO wil niet zeggen hoeveel stemmen er exact zijn uitgebracht en hoe representatief de verkiezing dus is. Luisteraars konden vanaf 4 oktober stemmen op spraakmakende fragmenten, markante radiomakers en legendarische programmatitels.

In De Dik Voormekaar Show verzorgden Van Duin en De Groot in de jaren zeventig en tachtig bizarre sketches en liedjes. Zij deden dit als iconische typetjes Dik Voormekaar en Meneer de Groot. Het programma begon in 1973 op Radio Noordzee, maar brak pas echt door op Hilversum 3 bij de NCRV. Halverwege de jaren tachtig stopte het duo met het programma, dat in 2000 korte tijd terugkeerde bij de TROS.