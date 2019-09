Jan Roos met spoed naar het ziekenhuis

„Nu echt weg hier. Moet met spoed naar ziekenhuis wegens uitval. Mogelijk bloeding in mijn hoofd”, aldus Jan.

Het is al de tweede keer deze week dat Jan vervelend nieuws brengt. Maandag liet hij weten dat hij flinke klappen had gekregen en deelde hij een foto van zijn gehavende gezicht. Of de twee zaken met elkaar te maken hebben, is vooralsnog onduidelijk.

