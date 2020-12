Chadwick Boseman nog een keer te horen als Black Panther

Boseman heeft volgens Feige vier opnamesessies gedaan voor What If...?, een animatieserie waarin verschillende personages uit het populaire Marveluniversum voorbijkomen in verhalen die losstaan van wat in de films is gebeurd. De acteur is in meerdere afleveringen van What If...? te horen. De serie gaat in de zomer van start op Disney+.

Deze week kwam de laatste film uit waarin Boseman te zien is; Ma Rainey’s Black Bottom. Eerder dit jaar bracht Spike Lee zijn Da 5 Bloods uit, waarin de acteur een bijrol heeft. Boseman werd voor zijn werk in beide Netflix-producties veelgeprezen, waardoor hij kandidaat lijkt te worden voor zowel een Oscar voor beste acteur, als die voor beste mannelijke bijrol.