Meghan Trainor gaf over op haar verloofde

Meghan vertelde in de televisieshow The Talk on Wednesday wat er gebeurde. „We eten tegenwoordig heel gezond, maar we verbleven in een hotel waar we ander eten kregen. Toen we naar huis reden bleek ik een voedselvergiftiging te hebben. Dus, hij zat achter het stuur en ik deed ’urgl’ in zijn gezicht. Ik zei: ’sorry!’ en hij zei: ’ik zou je zó kussen!”’

Sabara voegde de daad bij het woord en kuste zijn aanstaande vrouw op de mond. De presentatoren uitten hun respect voor de moedige daad van de acteur. „Het was de ultieme test, en hij is geslaagd” aldus Meghan.