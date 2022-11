Ex-geliefden rouwen om Aaron Carter

De jongere broer van Backstreet Boy Nick Carter werd zaterdag dood aangetroffen in bad. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar Carter worstelde al jaren met verslavingen en mentale problemen.

Duff, met wie de zanger als tiener een relatie had, schrijft op Instagram het vreselijk te vinden dat het leven voor Carter „zo zwaar” was. „Je had een sprankelende charme. Wat hield ik als tiener van je. Ik stuur je familie alle liefde. Rust zacht.”

Zoon

Met Melanie Martin had Carter de afgelopen jaren een knipperlichtrelatie. Samen hebben ze een zoon van elf maanden. Zij kan het nieuws dat haar ex is overleden nog niet bevatten. „Jullie steun en gebeden worden gewaardeerd”, laat Martin weten in een verklaring aan Amerikaanse media.