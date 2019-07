’Céline Dion wordt niet geïsoleerd door nieuwe vriend’

„Als echte leden van Célines inner circle, zijn we verdrietig en teleurgesteld”, reageren ze in een brief aan Pepe die Céline op Instagram deelt. Eerder beweerden ’vrienden’ van de zangeres dat Dion door haar achtergronddanser en creatief directeur werd geïsoleerd van anderen en dat ze zich grote zorgen maakten. „Deze ’bronnen’ hebben niets beters te doen dan het verspreiden van roddels die niet waar zijn.”

De daadwerkelijke vrienden van de zangeres willen Pepe dan ook een hart onder de riem steken. „Laat je niet kisten en ga zo door. We houden van je!”

Eerder werd al geroddeld over Pepe en Céline. Toen werd gefluisterd dat het de nieuwe liefde van de zangeres is, omdat hij steeds vaker aan haar arm verscheen. De zangeres verwees de roddels eerder dit jaar naar het rijk der fabelen. „Ja, er is een nieuwe man in mijn leven, maar niet dé man in mijn leven. We zijn vrienden, we zijn beste vrienden.”