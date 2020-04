’Joe Exotic gaat gevangenis niet levend verlaten’

Tiger King Joe Exotic. Ⓒ Netflix

Het ongekende succes van Netflix-hit Tiger King: Murder, Mayhem and Madness is nog lang niet voorbij. De docureeks over de krankzinnige wereld van de Amerikaanse tijgerparken werd afgelopen weekend uitgebreid met een bonusaflevering, waarin weliswaar niet de hoofdpersonen, maar wel de mensen rondóm Joe Maldonado-Passage – aka Joe Exotic – het boekje nóg verder opendeden dan in de eerste zeven afleveringen al te zien was. „Hij was doodsbang voor tijgers en leeuwen. Idioot dat hij beroemd is geworden als tijgerkoning.”