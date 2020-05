Anouk onder vuur om keuze voor jongen boven meisje

Het leek allemaal duidelijk. „Stemtechnisch moet je voor Romy gaan”, vertelde Anouk. Maar toen kwam ze met een twist. „Rogier, ik vind jou heel bijzonder. Daar zit nog veel, veel meer in. Romy, je bent fantastisch. Maar jongens moeten ook wat vaker de kans hebben in dit programma”, waren de woorden waarmee Anouk de kijkers verbaasde. „Sorry, ik ga voor Rogier.”

Kijkers reageren stomverbaasd. „OMG, Anouk. Je had de winnaar van The Voice Kids in je team en je laat haar lopen. Waarom?” Kijker Michel vindt het maar zielig voor Romy. „Ben je veel beter, ga je niet door omdat je een meisje bent.” Daar is fan van Anouk Chris het helemaal mee eens. „Hoezo er zijn al zoveel meiden dus kies ik voor Rogier? Het gaat toch om wie de beste is?” En wie dat is, daar zijn velen het over eens: Romy!