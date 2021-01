Vrienden doen boekje open over Britney Spears in nieuwe docu

De 75 minuten durende documentaire brengt kijkers terug naar Britneys jeugd in Louisiana, waar ze haar eerste stapjes als ’ster’ zette. Spears deed destijds mee aan diverse talentenjachten, om vervolgens uitverkoren te worden als lid van The All-New Mickey Mouse Club, waarvan ook Justin Timberlake, Christina Aguilera en Ryan Gosling deel uitmaakten. Daarna ging het snel met haar carrière en werd ze als tiener wereldberoemd. Toch bleek de roem teveel voor de jonge zangeres, die in 2007 een mentale inzinking kreeg en in 2008 scheidde van haar tweede echtgenoot Kevin Federline, die de vader van haar twee kinderen is.

Spears heeft sinds 2008 geen zeggenschap meer over haar vermogen en staat onder toezicht van haar vader Jamie. En daarover ligt de zangeres al maanden met vader Spears in de clinch.

Voormalig assistent Felicia Culotta, en tevens een van Britneys oudste vriendinnen, spreekt voor het eerst over haar beroemde vriendin. „Ik heb nooit begrepen wat het conservatorschap van Jamie precies inhield. Maar wat ik wel weet, is dat Britney gezien haar leeftijd en levenservaring prima in staat is om haar eigen boontjes te doppen. Er komt een moment dat ze haar eigen verhaal kan vertellen, precies zoals het is gegaan. En ik kijk echt uit naar die dag, omdat dan alles volstrekt duidelijk zal worden.”

Ook Britneys moeder Lynne is van mening dat haar ex-man Jamie ’ontslagen’ moet worden als conservator, om Britney een kans te geven een nieuw leven op te bouwen.

Nancy Carson, een voormalig talentscout uit New York, herinnert zich nog goed dat vooral moeder Lynne zich destijds bekommerde om Britneys wel en wee. „Begin jaren 90 was Lynne altijd bij haar dochter, Jamie kwam maar af en toe langs. De enige keer dat ik met hem heb gesproken, was vrij bijzonder. Hij zei letterlijk: ’mijn dochter gaat zo rijk worden, dat ze een mooie boot voor me gaat kopen.’ En dat is alles wat ik over Jamie te zeggen heb.”