In Brutus Rotterdam Groepsexpo ’Door merg en been’ niet voor mensen met smetvrees

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Het werk van Ossip komt goed tot zijn recht in Brutus.

Als een groepstentoonstelling de titel Through bone and marrow (Door merg en been) draagt, weet je al dat een rondgang geen vrolijke picknick in het park wordt. Maarten Spruyt maakte voor Brutus, de ruige ’kunstenaarsspeeltuin’ in Rotterdam die werd opgericht door Joep van Lieshout, een presentatie als een open zenuw, waarin stevige pijnpunten worden aangeroerd, maar ook hoop gloort.