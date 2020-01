Wisselende reacties op Nederlandse Netflix Original Ares

De Canadese website The Cinemaholic is positief over de serie en noemt Ares een ’perfecte mix van mysterie en horror’. Het Amerikaanse Decider prijst vooral de acteerprestaties van de cast. Ook in Duitsland is Ares niet onopgemerkt gebleven. Film-Rezensionen roemt de horrorelementen van de serie.

Uit een rondgang op Twitter blijkt dat de Nederlandse kijkers verdeeld zijn over de eerste Nederlandse Netflix Original.

„Heb vanavond Ares in 1 keer gekeken. Het enige dat ik erover kwijt wil is: what the fuck! Ga die serie kijken mensen”, schrijft iemand op Twitter.

„Nederlandse Netflix-serie Ares net uitgekeken. Spannende serie was het!”, luidt een andere positieve tweet over de serie.

Maar niet iedereen is gecharmeerd van Ares. „Wat een tegenvaller”, schrijft een Twitteraar.

Ook een andere Twitteraar spaart de serie niet: „Ongelofelijk dat Ares langs welke vorm van eindredactie dan ook is gekomen.”

Ares is een psychologische horrorserie over beste vrienden Rosa en Jacob die worden uitgenodigd door een geheim studentengenootschap in het hart van Amsterdam. Ze geven zich over aan een wereld vol rijkdom en macht. Maar dan blijkt de plek gebouwd op demonische geheimen uit het Nederlandse verleden. Een plek waar zij een verschrikkelijke prijs betalen om bij de elite te horen.