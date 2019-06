Loes Luca en Dook van Dijck samen in opera

Loes Luca, Dook van Dijck en Koos Sekrève spelen de hoofdrollen in de nieuwe 'community opera' Vrouw Houtebeen. De voorstelling, die begin september te zien is in het Zuiderstrandtheater in Den Haag, vertelt over het leven van Ael, de vrouw van de Scheveningse admiraal Cornelis 'Houtebeen' Jol.