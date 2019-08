Godfather-ster werd als kind ontmaagd door veel oudere Marilyn Monroe

„Marlon Brando was de man van wie ik leerde acteren, Frank Sinatra leerde me zingen en Marilyn Monroe leerde me een man te worden”, zo vertelt Russo, die Carlo Rizzi speelde in The Godfather aan The Sun. „Ze heeft me alles geleerd. Ik dacht dat ik de gelukkigste jongen op aarde was, maar was het in de huidige tijd gebeurd, weet ik zeker dat ze gearresteerd was en mijn ouders hadden geprobeerd er wat geld mee te verdienen.”

Zelf was hij dolgelukkig met de gebeurtenis. „Ik had seks gehad met Amerika’s grootste sekssymbool en filmster.” In zijn autobiografie Hollywood Godfather: My Life In The Mob And Movies vertelt hij uitgebreid over hun relatie.

Russo leerde de diva kennen toen hij bij een kapper in New York werkte. „Ze kwam vaak langs en vroeg me altijd haar haar te wassen”, zo staat te lezen in het boek. „Marilyn was heel vriendelijk. Na een paar bezoekjes zag ik haar eindelijk als een normaal persoon. Maar dan wel een met een fantastisch lichaam.”

Niet lang daarna werd Russo door een van Marilyns assistenten uitgenodigd in het Waldorf Hotel waar ze op dat moment verbleef. „Ik dacht dat ze me nodig had om haar te helpen met haar haar.” In werkelijkheid had ze hele andere plannen. „Marilyn droeg slechts een kleine witte handdoek en dronk een glas champagne.” Ze vroeg hem of hij ook een glas wilde en liet vervolgens haar handdoek vallen waarna ze hem uitnodigde samen in bad te gaan.

Marilyn Monroe Ⓒ BSR Agency

„Mijn hart ging vreselijk tekeer. Ik bedekte zelfs mijn ogen waardoor ze moest lachen”, herinnert hij zich. „Ik begon me uit te kleden en hoopte dat ik niet zou vallen en kroop uiteindelijk bij haar in bad. Ik zal heel eerlijk zijn. Ik had geen idee wat ik moest doen of wat ik kon verwachten. Uiteindelijk belandden we de rest van het weekend in bed. We gingen er alleen uit als het nodig was. Het was mijn eerste ervaring met room service en dat droeg echt bij aan de fantastische ervaring.”

Toen hij hij die maandag weer aan het werk ging, besloot hij zijn avontuurtje geheim te houden. „Niet alleen omdat ik een heer ben, maar wie zou me geloven?” Russo zegt dat hij nog lange tijd de nachten met Monroe doorbracht, maar het altijd geheim heeft gehouden. pas toen hij jaren laten aan de slag ging bij The Godfather besloot hij niet langer te zwijgen. „Marlon Brando, die een van haar vele minnaars was, sprak over haar en haar veel te vroege dood. „’Ze straalde seks uit. Ze was geweldig’, zei hij”. Russo knikte onbewust na het het horen van deze uitspraak waarna Brando hem vroeg of hij ook met haar naar bed was gegaan. „Ik heb hem toen gezegd dat ik bijna 16 was en dat het best wel een tijdje heeft geduurd. Marilyn was destijds 33 . Ik voelde me na afloop wel schuldig dat ik het hem had verteld.”

Gianni Russo en Marlon Brando in The Godfather Ⓒ BSR Agency