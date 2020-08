KENNEDY-legende gaat verder met... JACK (27)!

John F. Kennedy in 1960 met zijn Jackie en kleine Caroline. Ⓒ ANP/HH

Zit er straks toch weer een KENNEDY in het Witte Huis? Hij is de enige kleinzoon van de legendarische JFK en first lady JACKIE en JACK SCHLOSSBERG (27) heeft duidelijke ambities om na zijn studie aan Harvard de politieke arena te gaan betreden.