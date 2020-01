André Hazes jurylid bij zangwedstrijd We Want More

In We Want More gaan de beste zangers, bands en koren de strijd met elkaar aan om de hoofdprijs van 100.000 euro te winnen. André is het derde jurylid dat bekend is gemaakt, eerder kwamen ook al de namen Davina Michelle en Trijntje Oosterhuis naar buiten. Later zullen nog twee bekende Nederlands bekend worden gemaakt die het vijfkoppige jurypanel compleet maken.

“Met heel veel trots mag ik aankondigen dat ik het derde jurylid ben van We Want More. […] Ik heb er ongelooflijk veel zin in”, laat hij weten op Instagram.

André krijgt het steeds drukker met zijn werkzaamheden voor televisie. Momenteel vinden de opnames van de Vlaamse The Voice Senior plaats, waar hij een van de coaches is.

