Nieuwe single van Armin van Buuren met Brennan Heart

„Ik vind het altijd geweldig om samen te werken met iemand die zijn sporen heeft verdiend in een andere tak van de muziek, want het helpt mij om te blijven groeien als artiest”, zegt Armin van Buuren. „Ik vond het fantastisch om met Brennan Heart in de studio te zitten. Niet alleen omdat ik hem al jaren volg en het ongelooflijk vind wat hij heeft bereikt, maar ook omdat onze muziek juist zo verschilt. Ik heb hier enorm veel van geleerd en ben superblij met het eindresultaat.”

Brennan Heart zegt: „Ik volg Armin al sinds zijn Rising Star-project in 1999, want zijn Trance-sound heeft mij geïnspireerd om zelf muziek te produceren. Sinds een paar jaar sluit Armin zijn sets steeds vaker af met hardstyle-tracks en lopen we elkaar regelmatig tegen het lijf op de grote events.” Brennan Heart scoorde onlangs meer dan 11 miljoen Spotify-streams met zijn remix van Armin van Buurens Blah Blah Blah. „Toen ik begin dit jaar de gelegenheid kreeg om met Andreas Moe samen te werken, voelde ik meteen dat dit het ideale project was om Armin bij te betrekken. Onze samenwerking is de perfecte mix van onze eigen sounds en stijl.”