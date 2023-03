Nightwish-zangeres Floor Jansen zwanger van tweede kindje

„Het leven is mooi! We zullen straks niet meer met zijn drietjes zijn maar met vier”, schrijft ze. „Freja zal een grote zus worden! We zijn erg blij met dat we dit speciale nieuws met jou kunnen delen!!!”

Dochter Freja kwam op 15 maart 2017 ter wereld en die kreeg Jansen samen met haar man Hannes Van Dahl, die drummer is in de Zweedse band Sabaton.

Jansen deed in 2019 mee met het tv-programma Beste zangers en timmert sindsdien naast haar Nightwish-carrière ook solo aan de weg. Zo speelde ze op Pinkpop en trad ze in 2021 ook op in AFAS Live.