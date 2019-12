Talpa zendt horrorfilm Sint ’gewoon’ uit

Over de aanwezigheid van traditionele pieten of roetveegpieten in de toekomst laat Talpa zich niet uit. Eerder meldden de NPO en RTL wel nadrukkelijk alleen maar roetveegpieten te willen tonen op televisie, omdat veel Nederlanders zich ongemakkelijk of gekwetst voelen door een gitzwarte piet.

Om die reden wil RTL de horrorfilm Sint van Dick Maas ook niet meer uitzenden. De film is dinsdagavond wel te zien bij Veronica, een van de zenders van Talpa. „De film is populair en staat ver weg van de dagelijkse realiteit en de daarmee verbonden discussie rondom de pietfiguur”, aldus een zegsvrouw van Talpa.

Demonische goedheiligman

De film Sint, waarin een demonische variant van de goedheiligman mensen vermoordt, deed in 2010 ook al flink wat stof opwaaien. Regisseur Johan Nijenhuis was toen boos op zijn collega Maas omdat op de poster, die overal in het land in bushokjes hing, de demonische versie van de goedheiligman stond afgebeeld. Dit zou slecht zijn voor kinderen, claimde Nijenhuis.

Regisseur Dick Maas liet vrijdag in een reactie weten „te snappen waar het besluit vandaan komt. Maar de meeste pieten in de film zijn verbrand, daar gelden volgens mij weer heel andere regels voor. In 2010 was er nog helemaal geen discussie over de kleur van Zwarte Piet.” De filmmaker heeft een script liggen voor een vervolg op Sint. Hij kan nog niet zeggen wat de kleur van de pieten in de sequel wordt.