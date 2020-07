’Grote zorgen om gezondheid Mick Jagger’

„Het gaat heel goed met hem, maar ik maak me zorgen. We maken ons allemaal zorgen over hem tijdens deze pandemie. Hij is erg kwetsbaar”, vertelt ze aan Daily Mail. „Met zijn 76 jaar zit hij in de gevarenzone. Hij ziet er dan wel uit alsof hij nog maar 20 is, maar biologisch gezien is hij een beetje ouder. We vergeten dat soms omdat hij de eeuwige jeugd lijkt te hebben. We moeten dus extra op hem letten.”

Hoewel Luciana en Jagger al lang niet meer samen zijn, zijn ze nog altijd goede vrienden. Ook met zijn huidige vriendin, Melanie Hamrick, kan ze goed overweg. „Ik hou nog steeds van Mick, maar niet op een seksuele manier. Hij is een geweldige vriend. Ik geef Mel geen advies, ik denk niet dat ze dat nodig heeft. Ze is al heel lang bij Mick. Dus we praten gewoon als normale vrienden. Ze zijn heel schattig samen en ze is aardig voor mijn zoon. Ik denk dat Mick gelukkig is met haar en de baby. Ik ben heel blij voor hen.”