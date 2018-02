Gaat Temptation-deelnemer Daniëlle nu al de mist in?

Na de start van het programma, waarbij presentatoren Rick Brandsteder en Annelien Cooreviets de deelnemende koppels aan de tand voelen over hun motivatie en welke regels ze elkaar hebben opgelegd, komen vrij snel daarna de vrijgezelle verleidsters en een tweetal verleiders tevoorschijn. De gebonden mannen grijpen meteen hun kans om nog even flink te slijmen bij hun liefjes en net te doen alsof de auto’s vol vrouwelijk schoon hen niks doen. Jeremy’s blik verraadt echter hoe welgemeend het eerdere geslijm is.

Kort na vertrek van diezelfde vriendinnen krijgen de heren meteen een vuurdoop: ze moeten een vrijgezelle dame kiezen met wie ze op date gaan, waarbij ze verplicht zijn samen op verschillende locaties te overnachten. Dit brengt direct een groot dilemma met zich mee: er is maar één bed. Aangezien de mannen hun vriendinnen nog maar net gedag hebben gezegd en ze de strikte regels nog vers in het geheugen hebben, lijkt het nog redelijk makkelijk om deze verleiding te weerstaan. Ze besluiten dan ook allemaal op zelf geïmproviseerde bedjes te overnachten.

Zeker van zijn zaak(je)

Ondertussen op het eiland met de mannelijke verleiders komen de gebonden dames nog niet aan kennismaken toe. Pas tegen de avond komen ze wat meer los en raken in gesprek met de vrijgezelle knapen. Verleider Tireily (20) lijkt zeer zeker van zijn zaak(je), zo blijkt uit zijn eigen uitspraak: „Ik heb vrouwen zeer leuke dingen te bieden. De onderkant is ook aantrekkelijk, het is niet alleen hierboven.. het derde been, stabiel, het is gewoon stabiel.”

Tijs’ oog valt direct op de exotische Vanessa en gooit er gelijk een charme-offensief in. Hiervan is Vanessa niet echt gediend. Haar vriend Jeremy is ondertussen op date met zwemcoach Inge (22). Tijdens een romantisch diner mijmert hij dat hij het liever had willen delen met zijn meisje. Inge is daarentegen niet overtuigd dat hun zesjarige relatie de vijftien dagen op Temptation Island gaat overleven.

Megan (18) doet haar beklag over haar vriend Kevin (22) bij verleider Joshua (20). Zo zou hij normaliter op blond vallen, zo bleek nadat hij vijf keer was vreemdgegaan in hun relatie van nog geen jaar tijd. Driemaal raden welke haarkleur verleidster Cherish (26) heeft, met wie hij op date is...

Goede voornemens overboord

Mezdi (20) lijkt zich op date met Laetitita (22) voorbeeldig te gedragen. Hij besluit wijselijk geen alcohol te drinken en is vastberaden niet in de verleiding te komen. Mezdi’s vriendin Daniëlle (20) heeft het op haar beurt heel gezellig met Fabrizio (25). De hele avond zoeken de twee elkaar op. Later lijkt Mezdi tijdens de date zijn voornemen om geen alcohol te drinken te zijn vergeten, wanneer hij bubbels gaat slurpen in de jacuzzi met Laetitia, die er van overtuigt is dat haar sluwe tactiek uiteindelijk gaat werken. Ondertussen lijkt het erop dat Fabrizio een grote risicofactor is wanneer hij iets te klef met Daniëlle in het zwembad hangt. Dit gaat niet ongemerkt voorbij en de kuisheidspolitie bestaande uit de overige gebonden vrouwen grijpt in. „We hebben tegen Daniëlle gezegd: let op dat het niet verkeerd overkomt.”

Kort samengevat zijn de koppels zonder kleerscheuren de eerste dag doorgekomen. Tim (30) wil geen enkel risico lopen, dus zwaait hij date Zwanetta uit wanneer hij vertrekt om op het strand te gaan slapen. Bijna allemaal geven ze aan hun partner te missen, alhoewel Mezdi zijn goede voornemens al overboord gegooid lijkt te hebben en ’s nachts toch Laetitia opzoekt.

Aflevering 2

Na een slapeloze nacht voor de heren, die allen apart van de vrijgezelle dames wakker worden, leren de gescheiden koppels de verleiders en verleidsters kennen. Van tevoren hebben de verleidsters hun klauwen al geslepen, maar het lijkt ondanks de foto’s van de dates weinig indruk te maken op de vrouwen.

Bij de mannen daarentegen gaat het er verhit aan toe. Onzekere Mezdi opent direct de aanval op Fabrizio door hem ’kleurplaat’ te noemen. Wat Mezdi echter niet weet is dat het er steeds sterker op lijkt dat zijn Daniëlle wel heel wat af zou willen kleuren met Fabrizio... Jeremy laat zich opnaaien door BG (bloedje geil)-Matthew. Rick springt er zelfs tussen en zegt geen ’scheidsrechter’ te willen zijn. Tireily probeert er nog een schepje bovenop te doen door te melden dat zij uitgekozen zijn uit 5000 jongens en dat de mannen hen maar beter kunnen vrezen. Toch zeggen de heren blij te zijn geweest met de confrontatie. Tim heeft er nog meer vertrouwen in dat hij na Temptation als bruidegom eindigt.

Koekeroend

In beide kampen wordt er getwijfeld of de verleiders en verleidsters wel de waarheid vertellen over de confrontatie. Veel tijd om daarover te kletsen is er niet, want diezelfde avond gaat de eerste feestnacht van start. De alcohol begint al goed zijn werk te doen en Kevin roddelt in het Oostends met verleidster Yana. Eerst zegt hij nog lieve dingen als dat het ’een schat van een vrouw is’, maar noemt haar vervolgens ’koekeroend’, wat neerkomt op ’dommerik’.

Megan en Joshua hebben een kleine rendez-vous in de slaapkamer, waarbij ze een plaktattoo op hem plakt. Hoewel Megan het ziet als niets bijzonders, is de vrijgezel Joshua echter overtuigd: „Kevin? Ik denk dat hij zijn vriendin kwijt is.”

Vanessa lijkt nog steeds op haar Jeremy-wolk te zitten. Zo verzekert ze verleider Matthew: „Er zit hier geen temptation voor mij, echt niet.” In het dagboekhutje vertelt ze voor de zoveelste keer hoe erg ze Jeremy dan ook mist.

Code rood

Waakhond Jeremy houdt op zijn beurt zijn maatje Kevin in de gaten en roept hem tot de orde wanneer Kevin het iets te gezellig heeft met een aantal verleidsters. Blijkbaar is diezelfde waakhond afgeleid wanneer Kevin wegloopt naar het strand met de vrijgezelle Cherish. In de tussentijd staat Mezdi onder de douche met Laetitia, die vervolgens aan zijn oor likt. Ik ben benieuwd hoe Daniëlle op die beelden gaat reageren wanneer die voorbijkomen bij het kampvuur. Mezdi herpakt zich en weet niet hoe snel hij de benen moet nemen naar zijn slaapkamer, nadat hij zich beseft dat het eerdere incident verkeerd opgevat kan worden.

Daniëlle is wederom niet van Fabrizio weg te slaan. Ze deelt allerlei informatie over haar vriend Mezdi, maar heeft niet door dat de vrijgezel diezelfde informatie in zijn achterhoofd houdt en wanneer nodig zal gebruiken om haar te bespelen.

Na deze twee afleveringen is het niet de vraag of een van de partners vreemdgaat, maar wanneer. Draaideurvreemdganger Kevin, die zijn Megan maar liefst vijf keer bedroog, heeft nu alle ogen op zich gericht. Mezdi lijkt zich ook al een beetje in de gevarenzone te hebben begeven, terwijl zijn vriendin Daniëlle constant in gezelschap van Fabrizio verkeert. De overige mannen en vrouwen van de koppels hebben zich de eerste twee dagen goed weten te gedragen, maar de echte Temptation-fan weet allang dat dat zomaar kan veranderen na het eerste kampvuur.

Hoogtepunt

In beide afleveringen lijkt het erop dat de gewiekste Fabrizio al snel het hart van Daniëlle weet te veroveren. Ze zijn onafscheidelijk van elkaar, wat volgens de tattoo-artist zorgwekkender voor Mezdi is, dan wanneer hij haar vanaf het begin continu zal aanraken. Worden Daniëlle en Fabrizio de nieuwe Lize en Ken?

Dieptepunt

Tim lijkt alleen maar oog te hebben voor zijn Deborah en zijn trouwplannen met haar. Hij gaat zelfs zo ver dat hij briefjes ophangt dat alleen Deborah welkom is op zijn kamer. Erg gezellig is hij tijdens de eerste twee afleveringen dan ook niet.

Verrassing

Kevin woont in dezelfde stad in België als verleidster Yana. In het Oostends kletsen de twee eend eind weg, waarbij hij eerst nog aangeeft dat Megan een schat van een vrouw is, maar vervolgens noemt hij haar een ’koekeroend’, wat te vertalen valt als dommerik. Megan zei eerder dat ze echt niet wil dat hij haar zou afzeiken op televisie, maar dit lijkt hij op dag twee al te zijn vergeten.