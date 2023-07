Floortje Dessing hersteld van tropisch virus op Bali: ’Hup aan het werk!’

„En nu even helemaal klaar met gezondheids ’gedoe’; ga ik ook niet meer over beginnen, hup aan het werk!”, vervolgt de presentatrice haar verhaal. „Het voordeel van op Bali omvallen is wel dat het er wemelt van de goeie ’gezonde’ plekken om bij te komen.”

De 52-jarige presentatrice is voor werk op het eiland. Ze wil aandacht vragen voor wilde dieren die voor toeristische doeleinden worden gebruikt. „Hopelijk kunnen we verhalen maken die uitleg geven over hoe het écht zit; moet je zelf maar bepalen of je die attracties nog wilt bezoeken als je hier vakantie viert.”