Paul de Munnik gaat op voorjaarstournee

„Ik probeer voor elk nieuw album altijd een nummer te vertalen waar je eigenlijk beter maar van af zou kunnen blijven. A case of you van Joni Mitchel is een van mijn all-time favorieten. In mijn vertaling werd dat Vat van jou”, zegt Paul over zijn nieuwe single.

De voorjaarstournee begint op zondag 5 april en eindigt op zaterdag 30 mei in het Zonnehuis in Amsterdam. Tijdens de tournee brengt Paul de Munnik een ode aan muzikanten uit het verleden. „Naast een dwarsdoorsnede van mijn eigen werk, zowel oud als nieuw, zal ik ook weer op de schouders van reuzen gaan staan, en het werk brengen waar ik schatplichtig aan ben.”

Na het uiteenvallen van Acda en de Munnik in 2015 bracht Paul twee soloalbums uit en ging hij met zijn eigen band de theaters in.