Marilyn Manson geeft zichzelf aan bij politie voor spuugincident

Manson zou destijds een videojournalist zou hebben aangevallen tijdens een concert in New Hampshire. Nadat hij zichzelf aangaf mocht hij zonder het betalen van een borgsom weer vertrekken, meldt Page Six.

In overleg met de politie in Gilford, New Hampshire, waar het incident in 2019 plaatsvond, is overeengekomen dat Manson zich daar in augustus meldt om terecht te staan voor zijn vergrijp. Hij zou meerdere malen op de camera van een vrouwelijke journalist gespuugd hebben tijdens zijn optreden, wat tegen de regels van de organisatie in ging.

„Hij spuugde erop los en op een gegeven moment zat het op de camera, wat de journalist logischerwijs irriteerde. Daarna ’vuurde’ hij nog een enorme bel snot op haar persoonlijk af, waar hij zelf heel hard om moest lachen maar wat zij allerminst grappig vond”, aldus een ooggetuige.

’Belachelijk’

Mansons advocaat vindt de aanklacht ’belachelijk’, maar zegt dat de zanger alle medewerking zal verlenen aan de autoriteiten. Mocht Manson veroordeeld worden dan kan hij een paar maanden vast komen te zitten en moet hij een boete van 1700 euro betalen.

De excentrieke zanger lag de afgelopen maanden sowieso al onder vuur, nadat meerdere vrouwen hem aanklaagden voor seksueel misbruik, waaronder actrices Evan Rachel Wood en Esmé Bianco. Zij claimen dat Manson hen tegen hun wil in misbruikte, vernederde en volledig manipuleerde. Als gevolg daarvan zette onder meer Mansons platenmaatschappij en management hem aan de kant. Vooralsnog houdt de zanger vol onschuldig te zijn.