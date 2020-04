Teun Föhn woedend om vernielingen mede-Urker Mathilde

„Vroeger als je je ergerde aan iemand, dan gooide je een ei tegen het raam of de deur, maar op Urk wordt het steeds gekker, lijkt het wel”, schrijft de kapper op Facebook. Volgens hem zijn de vernielingen aan de auto namelijk niet het enige leed dat vandalen aanrichtten. „Vorig jaar de bom door de brievenbus van het gezin. Nu de nieuwe auto van de tweeling Mathilde Keuter gekanteld. Slaan we dan echt helemaal door?” Om later te besluiten: „Dit zijn natuurlijk geen geintjes meer.”

Beelden van de vernielingen staan in elk geval op de camera’s die waren opgehangen nadat vorig jaar bijna eenzelfde groene auto van haar tweelingzus Gerda met bakstenen was bekogeld. Zij heeft aan omroep Flevoland laten weten dat in elk geval een van de daders zich inmiddels heeft gemeld en bereid is om de schade - gesneuvelde ruit en buitenspiegel en deuken over de wagen - te vergoeden. Mathilde Keuter had de auto nog maar een maand. Volgens haar was het een geplande en persoonlijk gerichte actie.