Harvey Weinstein volgende week weer voor de rechter

Harvey Weinstein moet zich volgende week vrijdag weer melden bij de rechtbank in New York. De gevallen filmproducent woont dan een hoorzitting bij over zijn uitlevering aan Los Angeles, waar nog een rechtszaak wegens onder meer verkrachting tegen hem loopt. Zijn advocaat bevestigde dinsdag aan The Wrap dat Weinstein volgende week fysiek in de rechtbank aanwezig is.