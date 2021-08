Premium Het beste van De Telegraaf

Voorbereidingen expositie ’Maison Amsterdam’ in volle gang De Nieuwe Kerk toont kleding met unieke verhalen

Ook de regenboogjurk krijgt een prominente plek in de expositie

Al maandenlang wordt in het depot van Museum Amsterdam de grote mode-expositie Maison Amsterdam in De Nieuwe Kerk voorbereid. Textielspecialist Marjolijn de Bakker plaatst met grote zorgvuldigheid kledingstukken met een bijzonder verhaal op torso’s. Voorzichtigheid is geboden, want textiel is kwetsbaar. En historische kleding kan niet zomaar over een moderne paspop gedrapeerd worden. „Nee, dat past niet. Mensen liepen vroeger veel meer met hun schouders naar achteren, dan wij. Dat zie je terug in hoe de kleding gesneden is.”