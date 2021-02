Marieke Lucas Rijneveld stopt met vertalen Gorman na ophef

Op social media vroegen veel mensen zich eerder deze week af waarom was gekozen voor Rijneveld en niet voor een Afro-Nederlandse schrijfster. De Booker Prize winnares en uitgeverij Meulenhoff lieten aanvankelijk weten dat de beslissing in overleg met het team van Gorman was genomen en er nog steeds achter te staan. Rijneveld is nu toch van gedachten veranderd. „Ik ben geschrokken van de ophef rond mijn betrokkenheid bij de verspreiding van de boodschap van Amanda Gorman en ik heb begrip voor de mensen die zich gekwetst voelen door de keuze van Meulenhoff om mij te vragen”, aldus de schrijfster.

Rijneveld vond het een „geweldige en eervolle opdracht” om het gedicht dat Gorman voordroeg tijdens de inauguratie van Joe Biden en haar bundel te mogen vertalen naar het Nederlands. „Wat mij interesseert is de rijkdom van de taal. Ik had me met alle liefde gestort op Amanda’s werk, waarbij ik het als grootste taak zag om haar kracht, toon en stijl overeind te houden. Ik realiseer me echter goed dat ik in positie ben om zo te denken en te voelen, waar velen dat niet zijn. Ik wens alsnog dat haar gedachtegoed zoveel mogelijk lezers bereikt en meerdere harten doet openen.”

Meulenhoff laat op Twitter weten begrip te hebben voor de beslissing van Rijneveld. Naar een nieuwe vertaler wordt nog gezocht.