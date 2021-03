BN'ers zetten zich in tegen zeldzame kankervormen

De actie is opgezet vanuit KWF Kankerbestrijding. De organisatie stelt dat mensen baat hebben mij meer bekendheid over hun ziekte. „De vijf-jaarsoverleving van patiënten met zeldzame kanker is gemiddeld 16 procent lager ten opzichte van veelvoorkomende kankersoorten”, zegt KWF-directeur Johan van de Gronden. „Dat overlevingspercentage moet omhoog. Met hulp van BN’ers, patiënten, artsen, onderzoekers en iedereen die ons steunt, gaan we daar verandering in brengen.”

Ook cabaretier Stefano Keizers doet mee met de actie en is erg onder de indruk. „Ik zet mij in voor de actie, omdat ik het verhaal van Merel heel indrukwekkend vind. Zij heeft zelf een zeldzame kanker gehad en met meer bekendheid voor dit onderwerp kunnen we de kansen op overleving vergroten”, aldus Keizers.

Een kankersoort is zeldzaam als minder dan 6 op de 100.000 Nederlanders deze vorm heeft. Maar liefst 1 op de 5 kankerpatiënten heeft zo’n zeldzame vorm. Het gaat jaarlijks om 20.000 patiënten.