Lady Gaga onaangenaam verrast door vader

„Ze had er totaal geen weet van, wat erg vervelend was. Zeker omdat ze jarig was. Haar moeder Cynthia en Gaga zelf zouden het nooit laten gebeuren dat het personeel zonder geld zou komen te zitten, maar deze actie heeft Joe op eigen houtje opgezet”, aldus een bron.

Op het moment dat Joe online om 50.000 dollar vroeg, werd er direct kritiek geleverd op Lady Gaga. De zangeres, die in 2019 ruim 39 miljoen dollar verdiende, zou dit bedrag makkelijk kunnen ophoesten, meenden de volgers van de actie. Gaga’s vader schrok zo van de reacties, dat hij zijn vraag direct offline haalde.

„Het was een domme actie. Hij handelde impulsief, nadat hij meerdere mensen om geld zag vragen voor een goed doel. Zijn vraag stond alleen in geen enkele verhouding tot die van anderen.”