Jason Mraz blijft positief

Avocado- en koffiebier en singer-songwriter Jason Mraz. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Dat virus dat de wereld in een houdgreep houdt? Het racismedebat dat hoger oplaait dan in decennia? Jason Mraz kon geen beter moment kiezen om zijn nieuwste muzikale uiting van liefde en vrede, Look for the good, uit te brengen.