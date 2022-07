The Rolling Stones in de herkansing met concert in ArenA

De 78-jarige zanger voelde zich enkele uren voor de show niet lekker en liet zich testen. Veel fans stonden toen al in de Johan Cruijff ArenA te wachten. De legendarische frontman baalde, net als zijn fans, behoorlijk dat hij niet kon optreden. Bronnen lieten aan Privé weten dat Jagger enorm teleurgesteld was. „Hij wilde zó graag. Ja, hij hoorde dat hij corona had, maar voelde zich topfit. ’Ik wil gewoon spelen’, zei hij. Uiteindelijk bleek dat toch een brug te ver.”

Het is de eerste keer sinds vijf jaar dat The Rolling Stones weer in Nederland optreden. De laatste keer dat de mannen in Nederland waren, was in 2015. Toen deed de groep twee concerten; in de Johan Cruijff ArenA en in het GelreDome. Tijdens die shows zat Charlie Watts nog achter het drumstel. De muzikant overleed vorig jaar op 80-jarige leeftijd. Steve Jordan drumt sindsdien bij The Rolling Stones.

In de aanloop naar het concert zijn er dagelijks nieuwe kaarten vrijgekomen. Volgens een woordvoerder van organisator MOJO kunnen bezoekers, die door het verplaatsen van de show niet kunnen op de nieuwe datum, hun kaarten nog retourneren tot aan het concert. De organisator adviseert mensen zonder kaartje iedere dag even op de website te kijken. „Het is moeilijk in te schatten hoeveel er per dag terugkomt en voor welke rang en plek in het stadion dat is”, aldus een woordvoerder. Het gaat in ieder geval niet om ’een enorme hoeveelheid’ kaarten.

