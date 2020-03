Recensie Enkelbangers: Op je verkeerdebeen-muziek

Oké, een beetje grootspraak zijn we wel gewend in de hiphop, dus of ze ook echt alle tien goud zijn hier hoort u ons niet zeggen. Maar het beste blijven plakken is openingsnummer Daia. Vernoemd naar zijn dochter, en wie Wartaal met autotune hoort zingen dat ze niet mag staan op de tafel denkt in eerste instantie: wat lief. Tot je nog eens goed gaat luisteren en hoort dat het nummer zich in een stripclub afspeelt. Wat zijn 4-jarige er dan nog mee te maken heeft moet u zelf maar ontdekken. Dit op je verkeerde been zetten maakt het uiteraard wel een stuk interessanter.

B.W.