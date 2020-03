’Geen strafbare feiten gepleegd in De Villa’

Op basis van het (ruwe) beeldmateriaal, beschikbare documenten en gesprekken met betrokkenen is geoordeeld dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. Wel zijn, met name in het montage- en uitzendproces, ’ongelukkige inschattingen’ gemaakt, waardoor ’in de media en bij kijkers de perceptie kon ontstaan dat er strafbare feiten zouden zijn gepleegd.’

„De veiligheid en het welzijn van deelnemers aan onze programma’s is onze grootste prioriteit. We hebben deze hele situatie heel serieus genomen en twee onafhankelijke partijen onderzoek laten doen. Hoewel het een opluchting is dat er geen strafbare feiten zijn geconstateerd en dat het productieproces op locatie zorgvuldig was, moeten wij wel lering trekken uit de conclusies”, reageert Peter van der Vorst. „De beelden die de maatschappelijke discussie hebben aangewakkerd, zijn door de montage en onze checks geglipt. Dat had nooit mogen gebeuren en dat spijt ons. Het is heel begrijpelijk dat dit tot publieke verontwaardiging heeft geleid. Dat is onze verantwoordelijkheid en dat hebben we ook uitgesproken naar de deelnemers.”

Zware periode

„We voelen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en houden altijd rekening met de belangen van de deelnemers. Ze krijgen voor, tijdens en na het programma begeleiding, dat is een heel belangrijk onderdeel van het proces. Ze staan er niet alleen voor. Het allerbelangrijkste nu is dat de betrokken deelnemers van De Villa hun leven weer in alle rust op kunnen pakken en buiten de publiciteit blijven. Dat verdienen ze, want dit is voor hen een zware periode geweest. Daarom doen we een beroep op iedereen om hun privacy te respecteren en in hun belang geen fragmenten of foto’s meer te plaatsen. Ik hoop van harte dat iedereen hier gehoor aan wil geven.”

In De Villa namen acht vrijgezellen een week lang hun intrek in een luxueus onderkomen onder de Spaanse zon. Afgelopen najaar zorgden incidenten tijdens de opnames van De Villa ervoor dat RTL een grondig onderzoek startte naar realitytelevisie. Met name een situatie waarin een nauwelijks aanspreekbare kandidate werd betast door een van de andere deelnemers, zorgde voor geschokte reacties bij de kijker én bij het zendermanagement. „Het was heel naar. Het was al niet het programma dat ik dacht dat het zou worden. En dan erachter komen met heel Nederland wat die nacht is gebeurd, dat was onwerkelijk”, vertelde de deelneemster later in #BOOS. De kandidate stelde daarnaast dat de man in kwestie door de producenten werd aangespoord om naar haar toe te gaan, ook vertelde ze druk te hebben gevoeld om dingen te doen waar ze eigenlijk niet achterstond. Het programma werd direct van de buis gehaald.