America’s Got Talent onder vuur na beschuldigingen

Eerder meldde Variety al de beschuldigingen die Union had geuit richting het programma en jurylid Simon Cowell. Zo zou Gabrielle Union op de set extreme kritiek op haar fysieke verschijning hebben gekregen. In het bijzonder kreeg ze commentaar op haar nieuwe haarstijl, die ’te zwart’ zou zijn voor het publiek. Bij producers beklaagde Union zich over een grap van gastjurylid Jay Leno, over honden en Koreaanse restaurants en over een blanke deelnemer mensen met een andere huidskleur zou hebben nagedaan. Volgens Variety bleven de bewuste grap en de auditie buiten de montage.

Het blad Vulture meldt daarboven op meerdere voorvallen van racisme en uit de beschuldiging dat jurylid en producer Simon Cowell binnen zou roken.

Over de vergadering zei Union dat die productief was. „Ik was in staat om opnieuw mijn ongefilterde waarheid uit te spreken. Ik was leidend met mijn transparantie en mijn verlangen en hoop voor echte verandering.”

NBC verklaarde het daarmee eens te zijn. „Het eerste gesprek was openhartig en productief. Terwijl er een verder onderzoek komt om een beter begrip te krijgen van de feiten, werken we ondertussen met Gabrielle om tot een positieve oplossing te komen.”

Union kreeg de afgelopen dagen de steun van sterren als Ariana Grande, Jameela Jamil, Shonda Rhimes en voormalig jurylid Howard Stern.

Gabrielle Union en het eveneens nieuwe jurylid Julianne Hough kwamen recent zonder werk te zitten nadat America’s Got Talent besloot hun contract niet voor een tweede seizoen te verlengen.