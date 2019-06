Margriet van der Linden strikt Sam Bettens

Bettens maakte half mei bekend dat ze voortaan als man door het leven wil gaan. „Ik had door kunnen leven als vrouw, maar dat maakte me niet gelukkig. En ik wilde niet later op mijn sterfbed liggen met spijt, daarom heb ik nu, op latere leeftijd, het besluit alsnog genomen. En ik ben ontzettend blij”, zei de 46-jarige zanger in gesprek met De Standaard.

Met K’s Choice scoort Sam samen met zijn broer Gert al sinds de jaren negentig hits in België en Nederland. Hun bekendste is Not An Addict uit 1995.