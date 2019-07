Het is 1950 en Stalin regeert met stalen vuist. Ook over Estland, waar het historische drama The little comrade zich afspeelt.

Leelo (Helena Maria Reisner) betrekt het gedwongen vertrek van haar moeder (Eva Klemets) onmiddellijk op zichzelf: blijkbaar is ze stout geweest. Zo probeert het meisje vanuit haar perspectief de wereld te begrijpen. Dat schuurt. Omdat de staatsterreur, de angst voor verraad en de onvrijheid zelfs voor volwassenen nauwelijks te bevatten is

Haar moeder – een onderwijzeres - wordt beschuldigd van het aanwakkeren van anti-sovjet-sentimenten. Haar vader (Tambet Tuisk) - als sportheld ooit de trots van Estland - vreest hetzelfde lot. Daarom probeert hij als leraar keurig in de pas te blijven lopen, terwijl hij intussen alles in het werk om zijn vrouw vrij te krijgen. Ook Leelo zet zich daarvoor in. Op haar eigen kinderlijke - en daardoor soms ook hartverscheurende - manier.

Dit sfeervolle, doorvoelde en goed geacteerde speelfilmdebuut van de regisseur Moonika Siimets is gebaseerd op twee autobiografische romans van Leelo Tungal, een geliefd auteur in Estland. De film werd daar ook een grote hit, deels om historische redenen. Al blijft deze zorgvuldig in beeld gebrachte vertelling over opgroeien in angst universeel genoeg om ook ons diep te raken.