The Cosby Show-actrice Keshia Knight Pulliam verloofd

„Het is mijn grootste wens om mijn leven lang gelukkig te zijn met mijn lief en onze families. Mijn hart loopt over van liefde!”, aldus Keshia, die een foto postte van hun verlovingsdiner. Het paar vierde hun verloving ondermeer met Keshia’s 3-jarige dochter Ella, die ze kreeg uit haar eerste huwelijk met Ed Hartwell.

Keshia was vijf jaar oud toen ze de jongste dochter van de Huxtables ging spelen. Daarvoor was ze al eens te zien geweest in de Amerikaanse versie van Sesamstraat. Na het einde van The Cosby Show ging Keshia terug naar school en studeerde ze sociologie. Ze deed later mee aan een aantal realityshows voor sterren en had een rol in een comedyshow van Tyler Perry.