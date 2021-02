Voetballer Daley Blind vader van een dochter

Op een foto is te zien dat de Ajacied en zoontje Lowen Dace buiten in de sneeuw spelen. Candy-rae en de dochter poseren binnen voor het raam. „Jongens spelen buiten, meisjes blijven warm binnen”, schrijft ze erbij. Het is niet bekend hoe hun dochter heet, maar de hashtag #LL doet vermoeden dat weer is gekozen voor twee namen.

Daley en Candy-rae werden in 2019 ouders van zoon Lowen Dace. In datzelfde jaar trouwde het koppel.