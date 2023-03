Verdachte brute overval Mark Gillis bekent betrokkenheid

De verdachte om wie het gaat is Aytekin B. (40). Hij zit sinds april vorig jaar vast voor zijn betrokkenheid bij de overval op Mark Gillis en beriep zich eerder op zijn zwijgrecht. Vanwege het onderzoek dat loopt wil het OM verder niets zeggen over wat hij heeft verklaard of wat zijn rol bij de overval is geweest. Er worden verder nog drie anderen verdacht van betrokkenheid bij de overval. Mark Gillis laat aan Shownieuws weten „opgelucht” te zijn.

Mark Gillis, bekend van de realityserie Massa is Kassa over zijn familie, werd in de nacht van 6 op 7 november in 2021 op brute wijze overvallen. Dat gebeurde toen hij bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel aankwam, even ten zuiden van Helmond. Gillis werd met een vloeistof in het gezicht gespoten en getaserd. Nadat hij was overmeesterd, werd hij bestolen van een horloge, twee armbanden, een telefoon en een zonnebril.